В ОАК уточнили сроки начала серийных поставок Ил-114-300

Начало серийных поставок нового российского пассажирского самолета Ил-114-300 планируется в 2022 году. Об этом сообщается на сайте Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) во вторник, 19 января.

«Завершение сертификации и начало серийных поставок планируется в 2022 году», — приводит пресс-служба слова главного конструктора ПАО «Ил» (входит в ОАК) Сергея Ганина.

Главный конструктор выразил надежду, что «за счет своей неприхотливости и удобства в обслуживании», самолет будет востребован, в том числе «в регионах со сложным климатом».

В декабре «Ростех» отмечал, что в 2022 году ОАК собирается завершить сертификацию этого самолета, а с 2023 года — начать его серийные поставки.

16 декабря состоялась демонстрация первого полета Ил-114-300, на аэродроме в подмосковном Жуковском. На самолете были установлены российские двигатели ТВ7-117СТ-01.

Первый полет этого регионального турбовинтового самолета с новым фюзеляжем состоится в этом году.

Ил-114-300 — разрабатываемый турбовинтовой самолет, предназначенный для местных воздушных линий. Он должен заменить выходящий из эксплуатации Ан-24. Ил-114 разработали в 1980-е, было выпущено около 20 машин.

Крейсерская скорость новинки составляет 500 км/ч, максимальная высота полета — 7,6 тыс. м, дальность полета — 5 тыс. км. Самолет может вместить до 68 пассажиров.

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов считает, что воздушное судно особенно актуально для России. Оно не требовательно к уровню оборудования аэродромов, приспособлено к эксплуатации в суровых северных условиях и благодаря оптимальной вместимости салона может стать базовой машиной для развития региональных перевозок.