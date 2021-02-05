В России предложили ввести новый вид кредита на судебные издержки

В России может появиться новый вид кредитов — ссуда на судебные расходы. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщает «Российская газета».

В настоящее время данная инициатива обсуждается в Совете Федерации. Идея заключается в том, чтобы банки, страховые компании или другие финансово-кредитные организации предоставляли человеку не имеющему средств на оплату услуг адвоката займ. Если истец выиграет дело, то он будет обязан выплатить кредитору условленную сумму.

«Судебное финансирование предоставляет возможность истцу защитить свои права, не имея средств на оплату адвоката, а его требование проходит дополнительную экспертизу и оценку рисков и перспектив дела. Такое партнерство многими экспертами оценивается положительно, поскольку способствует как росту качества рассмотрения судебных споров, так и повышению качества юридических услуг», — заявил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин.

Предполагается, что такие займы могут заинтересовать и представителей малого бизнеса. В частности, в 2020 году к Уполномоченному по защите прав предпринимателей Москвы поступило 5 тыс. обращений.

Вместе с тем у половины обратившихся предпринимателей не имелось достаточных средств на судебные издержки и оплату юридических услуг.

Председатель комитета Андрей Клишас уже отдал поручение досконально проработать вопрос судебного финансирования, пишет «Газета.ру».

Президент России 1 февраля отметил, что банковская система России сыграла важную роль в преодолении экономических последствий пандемии коронавируса. В частности, по словам главы государства, в кризисный период объемы банковского кредитования экономики выросли примерно на 11% за год.

В декабре 2020 года Банк России продлил до 1 апреля 2021 года рекомендацию для финансовых организаций по реструктуризации кредитов и займов физическим лицам.