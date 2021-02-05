Производство водорода планируется наладить в Сахалинской области

В Сахалинской области планируется развернуть производство водорода, для этого будет создан специализированный кластер. Об этом в интервью ИА «Сахалин-Курилы» рассказал зампредседателя правительства региона Вячеслав Аленьков.

По его словам, водород будут внедрять в повседневную жизнь домохозяйств и бизнеса Сахалина. Также возможны поставки в Японию, уточняет oilcapital.ru.

Проект водородного производства уже есть в «Росатоме». В нем предусмотрена поставка этого газа для различных нужд, в том числе для разрабатываемых сейчас рельсовых автобусов, которые заменят транспорт, работающий на дизтопливе. «Наша область станет первой в стране, где будет ходить такой подвижной состав», — заметил Аленьков.

Водородный кластер позволит применять новые технологии в хранении, производстве, транспортировке и заправке водородом.

30 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что в России должны реализовываться планы использования газомоторного топлива, к 2023 году надо сделать городской автобус на водороде.

По словам Путина, работа городского транспорта на водородном топливе востребована в высшей степени.