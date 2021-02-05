Зеленский в разгар карантина устроил вечеринку по случаю дня рождения

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю своего дня рождения устроил вечеринку в период действия карантинных мер, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции. Репортаж об этом 4 февраля опубликовали журналисты программы «Схемы».

25 января главе государства исполнилось 43 года. По данным сайта телеканала «112 Украина», празднование проходило 29 января в квартире совладельца студии «Квартал-95» Тимура Миндича.

На вечеринке присутствовали около 30 гостей, в то время как в стране действует запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 20 человек. Отмечается, что никто из присутствующих не соблюдал карантинные ограничения, установленные украинским правительством с 25 января по 28 февраля, такие как обязательный масочный режим и безопасная дистанция в 1,5 метра.

Празднование продолжалось почти восемь часов.

На день рождения украинский лидер пригласил как представителей шоу-бизнеса, так и высокопоставленных чиновников. Присутствовали первый помощник президента Сергей Шефир, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Кирилл Тимошенко, министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, участники студии «Квартал-95» Евгений Кошевой, Александр Пикалов, Елена Кравец, Валерий Жидков, Степан Казанин, Артем Гагарин и режиссер сериала «Слуга народа» Алексей Кирющенко.

На Украине с 25 января перестал действовать строгий карантин, который продолжался с 8 января. Режим ЧС действует в стране до 28 февраля.

По состоянию на 5 февраля на Украине зафиксирован 1 280 501 случай заболевания COVID-19, из них 24 599 летальных исходов. С начала пандемии выздоровели 1 101 087 человек.