Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Боррель призвал не создавать «стену молчания» между Россией и Евросоюзом
Общество
Умерла возлюбленная Владимира Высоцкого Иваненко
Мир
Зеленский в разгар карантина устроил вечеринку по случаю дня рождения
Армия
Минобороны дополнительно закупит гиперзвуковое и высокоточное оружие
Общество
В Госдуме весной обсудят вопрос повышения стипендий
Общество
Глава МВД наградил инспекторов ДПС за спасение женщины при пожаре
Мир
Ртуть, мышьяк и свинец обнаружили в популярных марках детского питания в США
Общество
Суд взыскал с «Норникеля» 146 млрд рублей из-за аварии на ТЭЦ
Авто
Новый кроссовер Renault Duster успешно прошел краш-тест
Сюжет:

Зеленский в разгар карантина устроил вечеринку по случаю дня рождения

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю своего дня рождения устроил вечеринку в период действия карантинных мер, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции. Репортаж об этом 4 февраля опубликовали журналисты программы «Схемы».

«Зеленский пошел по пути установления диктатуры и узурпации власти»
Лидер украинской оппозиции Виктор Медведчук — о причинах для импичмента президенту и борьбе за свободу слова

25 января главе государства исполнилось 43 года. По данным сайта телеканала «112 Украина», празднование проходило 29 января в квартире совладельца студии «Квартал-95» Тимура Миндича.

На вечеринке присутствовали около 30 гостей, в то время как в стране действует запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 20 человек. Отмечается, что никто из присутствующих не соблюдал карантинные ограничения, установленные украинским правительством с 25 января по 28 февраля, такие как обязательный масочный режим и безопасная дистанция в 1,5 метра.

Празднование продолжалось почти восемь часов.

На день рождения украинский лидер пригласил как представителей шоу-бизнеса, так и высокопоставленных чиновников. Присутствовали первый помощник президента Сергей Шефир, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Кирилл Тимошенко, министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, участники студии «Квартал-95» Евгений Кошевой, Александр Пикалов, Елена Кравец, Валерий Жидков, Степан Казанин, Артем Гагарин и режиссер сериала «Слуга народа» Алексей Кирющенко.

На Украине с 25 января перестал действовать строгий карантин, который продолжался с 8 января. Режим ЧС действует в стране до 28 февраля.

По состоянию на 5 февраля на Украине зафиксирован 1 280 501 случай заболевания COVID-19, из них 24 599 летальных исходов. С начала пандемии выздоровели 1 101 087 человек.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021