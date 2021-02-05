В Петербурге задержали свернувшего пациенту шею фельдшера скорой помощи

В Санкт-Петербурге задержан фельдшер скорой помощи по делу о смерти пациента, к которому бригада медиков приезжала на дом. Такую информацию в пятницу, 5 февраля, передает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 38-летнего медика подозревают в том, что он умышленно свернул шею пациенту, в результате чего тот скончался.

Инцидент произошел летом прошлого года в квартире одного из домов, расположенных на юге Петербурга. Бригада врачей приехала на вызов к 43-летнему мужчине, у которого был психический приступ. Фельдшер применил к пациенту силу, чтобы успокоить его, и намеренно свернул ему шею, в результате чего последний скончался. Сообщается, что погибший состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Для уточнения причин смерти погибшего была назначена специальная экспертиза, которая установила, что мужчине была причинена смертельная травма.

Изначально по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, однако после проведения эксперты оно было переквалифицировано на статью об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается. С фельдшера скорой взяли подписку о невыезде.

Накануне стало известно о задержании жителя Перми по подозрению в убийстве своей сожительницы и ее отца.