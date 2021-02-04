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В Перми задержали подозреваемого в убийстве сожительницы и ее отца

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Жителя Перми задержали по подозрению в убийстве своей сожительницы и ее отца. Об этом в среду, 3 февраля, сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

Убийство произошло на улице Маяковского в микрорайоне Заостровка в Дзержинском районе города вечером, 3 февраля. Около подъезда одного из многоэтажных жилых домов обнаружили тело мужчины, а в одной из квартир в этом же доме — тело женщины. На обоих телах зафиксированы признаки насильственной смерти.

В СК возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух лиц. Правоохранителям удалось задержать подозреваемого по горячим следам, пишет телеканал «360». Им оказался сожитель убитой женщины. По мнению следователей, именно этот мужчина совершил преступление, убив возлюбленную и ее отца ножом. По информации сайта kp.ru, женщина была беременна.

Издание отмечает, что у погибшей женщины остались двое детей. Одному ребенку — полтора года, второму — четыре месяца. Их отвезли в соцучреждение.

Следователи работают на месте случившегося, ведется опрос свидетелей. В ближайшее время будут назначены судебные экспертизы. Следствие намерено ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.

Ранее 3 февраля, сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства учительницы в Воронеже. Неизвестный напал на 47-летнюю женщину и несколько раз ударил ее ножом в область головы, шеи и грудной клетки. От полученных ран потерпевшая скончалась на месте преступления.

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