Сайт Росгвардии подвергся массированной DDoS-атаке из-за рубежа в ночь на 5 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ночь с 4 на 5 февраля 2021 года официальный сайт Росгвардии (rosguard.gov.ru) на протяжении трех часов подвергался массированной DDoS-атаке. Источники негативного воздействия находились за рубежом», — рассказали «РИА Новости» в Росгвардии.

Отмечается, что подобные атаки удалось отразить 23 и 31 января 2021 года.

Специалисты установили, что те кибервоздействия проводились с территорий ряда государств Евросоюза.

Накануне замглавы Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов сообщил, что киберподразделения, подведомственные военнослужащим США, находятся в Македонии, Черногории и на Украине, пишет «Газета.ру».

В январе стало известно, что официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) подвергся массированным DDOS-атакам.

Позже выяснилось, что атаки происходили с зарубежных серверов, расположенных в Китае, США, Турции, ЮАР, Индонезии, Вьетнаме, Тайване, Пакистане, Таиланде, Германии, Японии, Франции, Республике Корея, Сингапуре, Канаде и Индии.