Сайт ФСИН подвергся массированным DDOS-атакам

Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) подвергся 17 января массированным DDOS-атакам, сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий ко ФСИН.

«На протяжении двух часов сайт подвергается постоянным массовым DDos-атакам, специалисты в настоящее время работают над восстановлением его нормальной работы», — проинформировал источник.

Откуда исходят атаки, пока не сообщается.

В данный момент на странице сайта указано, что ведутся технические работы.

Ранее в этот день ФСИН подтвердила задержание блогера Алексея Навального, прилетевшего в Москву из Берлина.

Навальный был объявлен в розыск в декабре 2020 года за «многократные нарушения испытательного срока».

Уточняется, что дальнейшую меру пресечения Навальному выберет суд.