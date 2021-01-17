Сайт ФСИН подвергся массированным DDOS-атакам
Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) подвергся 17 января массированным DDOS-атакам, сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий ко ФСИН.
«На протяжении двух часов сайт подвергается постоянным массовым DDos-атакам, специалисты в настоящее время работают над восстановлением его нормальной работы», — проинформировал источник.
Откуда исходят атаки, пока не сообщается.
В данный момент на странице сайта указано, что ведутся технические работы.
Ранее в этот день ФСИН подтвердила задержание блогера Алексея Навального, прилетевшего в Москву из Берлина.
Навальный был объявлен в розыск в декабре 2020 года за «многократные нарушения испытательного срока».
Уточняется, что дальнейшую меру пресечения Навальному выберет суд.