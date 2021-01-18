ФСИН заявила о продолжающихся второй день DDoS-атаках из-за рубежа
Второй день продолжаются массированные DDoS-атаки на официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, заявили в пресс-службе ведомства 18 января.
«Официальный интернет-портал ФСИН России, куда входят сайт ФСИН России, сайты территориальных органов и образовательных организаций ФСИН России, в период с 18:00 (мск) 17 января по настоящее время подвергся массированным DDoS-атакам», — передает ТАСС.
В ведомстве отмечают, что атаки происходили с зарубежных серверов, расположенных в Китае, США, Турции, ЮАР, Индонезии, Вьетнаме, Тайване, Пакистане, Таиланде, Германии, Японии, Франции, Республике Корея, Сингапуре, Канаде и Индии.
Отмечается, что наиболее сильные атаки были зафиксированы между 20:45–22:30 мск, 23:00–00:30 мск и 4:00–6:00 мск. Восстановить работу ресурса удалось к утру понедельника.
Накануне вечером войти на сайт ФСИН было невозможно, появлялась информация, что проводятся технические работы.
Накануне стало известно, что сайт ФСИН подвергся массированным DDoS-атакам. Откуда исходили атаки, не сообщалось.