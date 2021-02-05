Эксперты оценили влияние санкций на курс рубля

Санкционная премия в рублевом курсе доллара и евро составляет 8–15%. Такую точку зрения выразили эксперты, опрошенные «РИА Новости».

Так, по мнению Михаила Зельцера из инвестиционной компании «БКС Мир инвестиций», геополитический фактор является доминирующим в формировании курса рубля, а его вес в ослаблении рубля можно оценить в 8–10%.

В свою очередь представитель инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг отметил тот факт, что в последние недели сокращают позиции в рублевых активах, ожидая ухудшения отношений между Россией и Западом, что определяет существенно заниженный курс рубля. Также он обратил внимание на то, что в 2017 году средняя стоимость нефти марки Urals составляла $53 за баррель и тогда курс бивалютной корзины был на уровне 62 рублей, а в 2021 году при схожем торговом балансе этот показатель составляет 82,4 рубля.

«Это сравнение, безусловно, не означает, что курс рубля занижен на 20 рублей. Однако надбавка в 7–9 рублей присутствует, безусловно», — добавил Вайсберг.

По оценке Владимира Евстифеева из банка «Зенит», при цене нефти $55 за баррель курс доллара должен быть на уровне 55 рублей, а евро — 78 рублей. При этом даже в тот момент, когда на рубль не влияли геополитические и санкционные риски, его обменный курс всегда был выше модельной оценки. Также говоря о санкциях, Евстифеев призвал разделять реакцию рубля на неопределенность из-за ожидания ограничительных мер и реакцию на сам факт их введения.

«В первом случае геополитическая премия может быть выше, а по факту снятия неопределенности зачастую наблюдается позитивная динамика рубля, если введенные ограничения незначительно влияют на российскую валюту. Пока поводов для введения жестких санкций не наблюдается, скорее речь идет о персональных ограничениях. Таким образом, поводов для выхода курса выше 78 рублей к доллару и 94 рублей к евро пока нет», — сказал он.

Андрей Кочетков из компании «Открытие брокер» оценивает текущую премию за внешнеполитические риски в курсе доллара к рублю в 10–15%. При этом он полагает, что новые санкции не будут сильнее предыдущих, так как секторальные рестрикции приведут к потерям европейских и американских финансовых институтов. Кроме того, он полагает, что это позволит рублю отыграть 2–4% у доллара.

3 февраля в конгресс США был внесен законопроект о санкциях против России из-за ситуации вокруг Навального. Законопроект предусматривает введение целевых санкций против российских должностных лиц.