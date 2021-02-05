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Врач назвал срок вакцинации для переболевших коронавирусом

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Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, когда переболевшие коронавирусом могут сделать прививку от COVID-19.

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По словам специалиста, людям, которые перенесли болезнь в первую волну в легкой форме, следует сделать прививку к лету, так как к этому времени их иммунитет может быть снижен.

«К лету, через год с лишним после нашего карантина, когда была основная первая волна, будет значительное снижение иммунитета у людей, которые переболели в легкой форме или бессимптомно и для них, соответственно, вакцинация показана в первую очередь», — цитирует его «РИА Новости» в пятницу, 5 февраля.

4 февраля эпидемиолог Александр Горелов призвал максимально сократить социальную активность в период между введениями первого и второго компонентов вакцины против коронавируса для лучшей выработки иммунитета.

С 18 января в России стартовала вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил президент страны Владимир Путин. Он подчеркнул, что российская вакцина от этого вируса является лучшей в мире, что показывает практика.

Граждан прививают препаратом «Спутник V». Его разработали в Центре имени Гамалеи. Препарат стал первой в мире и в России вакциной от этой инфекции. В отношении тяжелых случаев коронавируса его эффективность составила 100%.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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