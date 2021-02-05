Япония отменила учения по предотвращению инцидентов на АЭС из-за COVID

Власти Японии отменили запланированные на 2020 финансовый год (завершится 31 марта 2021 года) учения по предотвращению инцидентов АЭС из-за угрозы распространения COVID-19. Об этом 5 февраля сообщило агентство Kyodo.

Учения должны были состояться на АЭС «Онагава» префектуры Мигяи на северо-востоке Японии. Однако из-за введения локального режима чрезвычайной ситуации было принято решение об отмене учений.

Отмечается, что подобные учения проходят ежегодно на одной из местных атомных станций.

28 декабря сообщалось, что в Японии до конца января запрещен въезд на территорию государства граждан из большинства стран на фоне опасения распространения по миру новой мутации коронавируса. Исключением являются иностранцы, постоянно проживающие в государстве.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в Токио и 10 других префектурах Японии рестораны и бары работают до 20:00, а за час до этого прекращается подача спиртного.

Срок действия этих ограничений истекает 7 февраля, однако предполагается, что эти меры будут продлены еще на месяц.

Ситуация с COVID-19 в Японии стала ухудшаться с начала ноября 2020 года, а в декабре рекорды суточного прироста и летальности регулярно обновлялись.