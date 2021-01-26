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В Японии рассматривают возможность продления режима ЧС еще на месяц

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Правительство Японии может продлить введенный в январе режим чрезвычайной ситуации для 11 префектур еще на один месяц. Об этом со ссылкой на источники в правительстве сообщила газета Yomiuri во вторник, 26 января.

По данным издания, правительство не намерено снимать режим ЧС 7 февраля, как было запланировано и намерено продлить его еще на один месяц. По словам источника газеты, не имеет смысла отменять режим ЧС, чтобы снова вводить его с ростом заболеваемости.

Всего в зону действия режима ЧС из-за коронавируса вошли 11 из 47 префектур страны, в том числе Айти, Гифу, Киото, Осака, Тотиги, Фукуока и Хёго. Во всех 11 префектурах проживают около 73 млн человек.

28 декабря сообщалось, что в Японии до конца января запрещен въезд на территорию государства граждан из большинства стран на фоне опасения распространения по миру новой мутации коронавируса. Исключением являются иностранцы, постоянно проживающие в государстве.

Ситуация с COVID-19 в Японии стала ухудшаться с начала ноября, а в декабре рекорды суточного прироста и летальности регулярно обновлялись.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 26 января, в Японии выявили более 364 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 5 тыс. пациентов.

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