Пресс-секретарь Зеленского прокомментировала инициативу об импичменте

Инициативу по импичменту Зеленскому назвали провокацией. Пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что оппозиция стремится вызвать в стране кризис, сообщает телеканал «Известия».

Кроме того, по словам Мендель, инициаторы импичмента якобы хотят

защитить активы депутата.

Процедуру импичмента Зеленского запустила парламентская партия «Оппозиционная платформа — за Жизнь».

Поводом стали санкции против каналов и депутата Тараса Козака. Эти действия президента Украины назвали антиконституционными, поскольку ограничения нарушают право на свободу мысли и слова.

В ООН напомнили Киеву о признаках здоровой демократии. В стране должны быть голоса за правительство и против него.

Украинские каналы обратились в ПАСЕ, ЕС и ОБСЕ, а также в правозащитные организации. Компании заявили о давлении на СМИ.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.