Пресс-секретарь Зеленского прокомментировала инициативу об импичменте
Инициативу по импичменту Зеленскому назвали провокацией. Пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что оппозиция стремится вызвать в стране кризис, сообщает телеканал «Известия».
Кроме того, по словам Мендель, инициаторы импичмента якобы хотят
защитить активы депутата.
Процедуру импичмента Зеленского запустила парламентская партия «Оппозиционная платформа — за Жизнь».
Поводом стали санкции против каналов и депутата Тараса Козака. Эти действия президента Украины назвали антиконституционными, поскольку ограничения нарушают право на свободу мысли и слова.
В ООН напомнили Киеву о признаках здоровой демократии. В стране должны быть голоса за правительство и против него.
Украинские каналы обратились в ПАСЕ, ЕС и ОБСЕ, а также в правозащитные организации. Компании заявили о давлении на СМИ.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.