Меркель призналась в ожидании открытия парикмахерских

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в эфире телеканалов NTV и RTL в четверг, 4 февраля, призналась, что будет рада открытию парикмахерских, когда это позволит эпидемиологическая ситуация.

В ходе эфира ведущая спросила у политика, кто следит за прической канцлера в период жесткого карантина. По словам Меркель, она пользуется «помощью ассистентки» с соблюдением всех карантинных предписаний.

«Я тоже обрадуюсь, когда парикмахерские смогут вновь работать, как и все остальные», — сказала Меркель.

В конце января власти Германии приняли решение продлить режим ограничительных мер до 14 февраля, кроме того, были введены дополнительные ограничения. Отмечалось, что локдаун в стране продлен «в качестве меры предосторожности».

Кроме того, был продлен режим дистанционного обучения в школах и детских садах, а также введено обязательное ношение медицинских масок в общественном транспорте и магазинах.

По признанию Меркель, пандемия коронавирусной инфекции стала самым серьезным испытанием для Германии за последние годы.