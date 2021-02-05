Прямой эфир
Мир
Байден пообещал жестко противостоять действиям России
Мир
Евросоюз признал недоработки при производстве вакцин от COVID-19
Общество
В Подмосковье ограничения из-за COVID-19 снимут к концу недели
Экономика
Мусоросжигающие заводы России обойдутся в почти 1,3 трлн рублей
Мир
В РФ допустили пересмотр решения о выходе из Договора по открытому небу
Мир
Япония выразила протест из-за учений России на Курилах
Спорт
Переизбранный глава РФС Дюков назвал четыре задачи российского футбола
Мир
Трамп отказался выступать на процессе по импичменту
Мир
Евродепутат назвал запрет украинских телеканалов шагом к авторитаризму
Сюжет:

Меркель призналась в ожидании открытия парикмахерских

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в эфире телеканалов NTV и RTL в четверг, 4 февраля, призналась, что будет рада открытию парикмахерских, когда это позволит эпидемиологическая ситуация.

Мужской клубок: кто придет на смену Ангеле Меркель
Эксперты уверены, что выборы главы ХДС определят ключевого претендента и на пост канцлера

В ходе эфира ведущая спросила у политика, кто следит за прической канцлера в период жесткого карантина. По словам Меркель, она пользуется «помощью ассистентки» с соблюдением всех карантинных предписаний.

«Я тоже обрадуюсь, когда парикмахерские смогут вновь работать, как и все остальные», — сказала Меркель.

В конце января власти Германии приняли решение продлить режим ограничительных мер до 14 февраля, кроме того, были введены дополнительные ограничения. Отмечалось, что локдаун в стране продлен «в качестве меры предосторожности».

Кроме того, был продлен режим дистанционного обучения в школах и детских садах, а также введено обязательное ношение медицинских масок в общественном транспорте и магазинах.

По признанию Меркель, пандемия коронавирусной инфекции стала самым серьезным испытанием для Германии за последние годы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021