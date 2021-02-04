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ГП выявила более 9,2 тыс. нарушений в сфере защиты животных в 2020 году

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Генпрокуратура России в 2020 году выявила более 9,2 тыс. нарушений в сфере защиты животных, сообщает ведомство в официальном ответе депутату Госдумы Владимиру Бурматову по итогам проверок. Документ есть в распоряжении «Известий».

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По поручению главы государства во всех регионах страны Генпрокуратура провела масштабные проверки. Их результаты свидетельствуют о недостаточности принимаемых органами власти всех уровней мер по охране животных и реализации закона «Об ответственном обращении с животными». Об этом в официальном ответе главе комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимиру Бурматову сообщил первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман.

«Всего в 2020 году органами прокуратуры пресечено свыше 9,2 тыс. нарушений законов в сфере защиты животных. По требованиям и постановлениям прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 2 тыс. лиц, возбуждено 23 уголовных дела», — сообщается в документе.

Среди наиболее частых преступлений в ведомстве называли нарушения при размещении госзаказов на выполнение работ по отлову животных. Они были выявлены в Башкортостане, Крыму, Якутии, Кузбассе, Камчатском и Краснодарском краях, Владимирской, Кемеровской, Курганской, Псковской, Ростовской и Свердловской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» от 5 февраля.

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