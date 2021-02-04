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Дополнительные поезда запустят между Москвой и Петербургом в праздники

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Дополнительные двухэтажные поезда будут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом во время февральских и мартовских праздников. Об этом сообщили в четверг, 4 февраля, в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги (ОЖД).

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«Для обеспечения перевозки пассажиров в период празднования Дня защитника Отечества и Международного женского дня Северо-Западный филиал АО «ФПК» назначает дополнительный двухэтажный поезд №175/176 Санкт-Петербург — Москва», — цитирует сообщение пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

Поезд № 175 назначен на 20 и 23 февраля, а также на 5 и 8 марта с отправлением из Санкт-Петербурга в 9:20 (прибытие в Москву в 17:30 и 18:15). В те же даты по маршруту Москва — Санкт-Петербург проследует поезд № 176 отправлением в 10:53 и прибытием в 18:25.

«В состав поезда включены 14 купейных вагонов, в том числе вагон со специализированным купе для маломобильных пассажиров и один вагон СВ, оборудованные биотуалетами и кондиционерами», — отметили в пресс-службе.

Также в период февральских и мартовских праздников будут назначены дополнительные рейсы для фирменных поездов № 5/6 «Двухэтажный» и № 25/26 «Смена-А. Бетанкур».

Накануне в РЖД рассказали, что поезд Москва–Минск возобновит курсирование 8 февраля, продажа билетов начнется в ближайшее время, сообщает телеканал «Звезда». Первый рейс из столицы Белоруссии отправится 8 февраля, а из Москвы — 9 февраля и далее будет курсировать через день.

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