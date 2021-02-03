В РЖД рассказали о графике курсирования поездов между Москвой и Минском

Поезд Москва–Минск возобновит курсирование 8 февраля, продажа билетов начнется в ближайшее время, сообщили в пресс-службе «Российских железных дорог» (РЖД) 3 февраля.

«С 8 февраля после длительного перерыва в расписание вернется поезд № 1/2 Москва–Минск формирования Белорусской железной дороги. Так, в первый рейс из Минска он отправится 8 февраля, а из Москвы — 9 февраля и далее будет курсировать через день», — говорится в сообщении компании.

Согласно графику, из Минска поезд будет отправляться в 22:10 и прибывать на Белорусский вокзал Москвы в 8:13 следующего дня. В обратный рейс из Москвы он будет отправляться в 22:13 и прибывать в Минск на следующий день в 7:26.

В пути следования поезд будет делать две остановки для посадки и высадки пассажиров на территории России — в Смоленске и Вязьме.

«Продажа билетов на поезда, курсирующие в сообщении с Минском, откроется в ближайшее время. Приобрести билеты, а также получить актуальную информацию о графике движения поездов и стоимости проезда пассажиры смогут на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», — проинформировали в компании.

Отмечается, что в поездах дальнего следования, курсирующих в российско-белорусском сообщении, будут действовать противоэпидемические меры, пассажирам рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в течение всей поездки. РЖД обещает объявить о возобновлении движения других международных пассажирских поездов между Россией и Белоруссией дополнительно.

О восстановлении железнодорожного сообщения между Минском и Москвой сообщили ранее 3 февраля в российском правительстве.

Железнодорожное пассажирское сообщение между странами было прекращено в начале апреля из-за ситуации с коронавирусом. Решение было принято по представлению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.