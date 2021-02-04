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Kia обновила комплектации кроссовера Soul в России

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Южнокорейская компания Kia представила в России кроссовер Soul 2021-го модельного года. С учетом пожеланий российских покупателей дополнены мультимедийные возможности, добавлены функции комфорта и безопасности. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 4 февраля в редакцию «Известий».

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Отмечается, что вне зависимости от комплектации для Kia Soul теперь предусмотрена система напоминания о присутствии пассажиров на заднем ряду сидений. В версии Prestige появилась система дистанционного запуска двигателя. Дистанционно запущенный двигатель работает на протяжении 10 минут, то есть обеспечивается прогрев перед поездкой, но исключается длительная работа и перерасход топлива.

Комплектации Luxe+, Prestige+ и Style+ теперь будут оборудованы мультимедийной системой с восьмидюймовым цветным сенсорным дисплеем, доступом к сервисам Яндекс, Apple Carplay и Android Auto.

В России автомобиль представлен в 17 вариантах комплектаций с тремя вариантами бензиновых двигателей. Стоимость Kia Soul начинается от 1 149 900 рублей.

1 февраля сообщалось, что Kia начала продажи в России новой версии кроссовера Sportage, которая получила приставку Black Edition. В зависимости от комплектации стоимость модели составит от 2 124 900 до 2 444 900 рублей.

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