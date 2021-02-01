Kia начала продажи в России новой версии Sportage

Корейская компания Kia начала продажи в России новой версии кроссовера Sportage, которая получила приставку Black Edition. В зависимости от комплектации стоимость модели составит от 2 124 900 до 2 444 900 рублей. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 1 февраля.

Отмечается, что автомобиль в исполнении Black Edition получил черную решетку радиатора, черные накладки на бамперы, черные боковые молдинги и рейлинги на крыше в черном цвете.

Кроме того, новая версия отличается затемненными эмблемами Kia спереди и сзади и новым дизайном эмблемы AWD. Также модель комплектуется 17-дюймовыми оригинальными легкосплавными дисками.

Для спецсерии будут доступны семь цветов кузова: перламутрово-черный Pearl Black, белый Deluxe White, красный Infra Red, серебряный Lunar Silver, а также синий Blue Flame, белый Casa White и темно-серый Dark Penta Metal.

В перечень оборудования Black Edition входят система бесключевого доступа Smart Key с запуском двигателя при помощи кнопки, система автоматического двухзонного климат-контроля, камера заднего обзора с динамическими линиями разметки, мультимедийная система с поддержкой Apple Carplay и Android Auto и доступом к сервисам Яндекс.

В исполнении Black Edition будут предлагаться комплектации Prestige (с двигателями 2,0 л. и с 2,4 л.) и Premium (с двигателем 2,4 л.). В обеих комплектациях кроссовер оснащается шестиступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом.

28 января сообщалось, что обновленный Kia Stinger дебютирует на российском рынке весной 2021 года.

Автомобиль получил светодиодные фары со встроенными ходовыми огнями. Кроме того, у машины появились новые фонари со светодиодной полосой во всю ширину, внутри которых находятся указатели поворота. Также модель оснастили 19-дюймовыми алюминиевыми колесными дисками.