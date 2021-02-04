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В Хабаровске начали продавать места в очереди на АЗС и бензин за 100 рублей

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В интернете появились предложения от частных лиц о продаже мест в очереди на АЗС в Хабаровске и бензина по завышенной цене. Об этом сообщил в четверг, 4 февраля, корреспондент «РИА Новости».

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Как отметили в агентстве, перебои с топливом в Хабаровске начались в январе. Часть АЗС закрылась из-за отсутствия топлива, а на оставшихся образовались очереди.

Проблемы с поставками бензина произошли из-за закрытия Хабаровского НПЗ на модернизацию. Однако Росрезерв поставил в ночь на 4 февраля 400 т бензина. Прокуратура Хабаровского края начала проверку из-за сложившегося дефицита топлива.

Ситуацией воспользовались спекулянты. Они предлагают бензин АИ-92 и АИ-95 по завышенной стоимости.

«Условия простые. Привезем вам бензин, куда скажете. В очередях стоять не нужно. Стоимость доставки в зависимости от удаленности в городе — от 150 до 250 рублей. Продаем бензин только начиная от 20 л в канистрах. Топливо хорошее, сами на АЗС «Роснефти» ночью покупали, пока все спят. Нам смысла нет обманывать, мы только сегодня уже 3 т продали», — рассказал частный продавец бензина «РИА Новости».

Кроме того, появились объявления о продаже мест в очереди на заправках.

«Поможем прорваться в ряды первых на любой заправке города. Вам ждать не нужно, занимайтесь своими делами. Как очередь подойдет, мы вам позвоним, скажем, за какой машиной пристроиться. Подъезжаете, мы с вами меняемся местами, вы отдаете наличными 1 тыс. рублей и всё. Никто вас за это не побьет, просто вы на мое место встанете. Вчера мы так четыре машины пропустили. Сегодня — уже семь», — сказал собеседник агентства.

Однако в социальных сетях уже появились видео с конфликтными ситуациями на заправках. Часто нападают на водителей, которые заливают бензин не только в бак автомобиля, но и в несколько канистр.

В конце января глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский рассказал, что российские нефтяные компании увеличат выпуск и запасы бензина на НПЗ, что позволит стабилизировать рост розничных цен на топливо в пределах инфляции. Он отметил, что в качестве мер поддержки будут увеличены с 10 до 11% нормативы реализации на бирже и объемы поставок топлива на Дальний Восток.

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