В Белоруссии число выявленных случаев коронавируса превысило 253 тыс.

В Белоруссии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 1708 и достигло 253 413. Об этом в четверг, 4 февраля, агентство «БелТА».

Всего в республике выздоровели более 241 тыс. пациентов с COVID-19. В Белоруссии проведено 4 519 705 тестов на выявление коронавируса.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе встречи с белорусским премьером Романом Головченко сообщила, что Москва и Минск обсуждают расширение сотрудничества по противодействию распространению коронавируса, передает RT.

В тот же день стало известно, что пассажирское железнодорожное сообщение между Россией с Белоруссией будет восстановлено 8 февраля, передает НСН.

Речь идет о возобновлении движение поездов из Минска в Москву и обратно, а также по маршрутам Москва–Калининград, Калининград–Санкт-Петербург с остановкой поездов в столице Белоруссии.

Кроме того, с 8 февраля с трех до пяти в неделю будет увеличено количество регулярных рейсов из Москвы в Минск. Также самолеты начнут летать в столицу Белоруссии из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга. Такие рейсы будут совершаться раз в неделю.