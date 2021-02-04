Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Кремле отметили обоснованность обсуждения соблюдения прав работников СМИ
Происшествия
В Рязани 12-летняя девочка выжила после падения с 16-го этажа
Общество
У госпитализированного главы Ульяновска подтвердили коронавирус
Авто
АвтоВАЗ начал выпуск обновленной модели Lada Largus
Общество
В Петербурге врачи спасли пациента с COVID-19 после клинической смерти
Спорт
В Казани начались тестовые соревнования Специальной Олимпиады
Экономика
ЦБ понизил курс евро на 5 февраля до 90,9 рубля
Мир
Боррель навал вакцинацию от COVID-19 недостаточным параметром для поездок в ЕС
Спорт
Дацик ответил на угрозы камерунского бойца Дижона
Сюжет:

В Белоруссии число выявленных случаев коронавируса превысило 253 тыс.

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Белоруссии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 1708 и достигло 253 413. Об этом в четверг, 4 февраля, агентство «БелТА».

Укол совести: в ЕС разгораются скандалы вокруг вакцинации
Знаменитости и политики делают прививку от СOVID-19 вне очереди

Всего в республике выздоровели более 241 тыс. пациентов с COVID-19. В Белоруссии проведено 4 519 705 тестов на выявление коронавируса.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе встречи с белорусским премьером Романом Головченко сообщила, что Москва и Минск обсуждают расширение сотрудничества по противодействию распространению коронавируса, передает RT.

В тот же день стало известно, что пассажирское железнодорожное сообщение между Россией с Белоруссией будет восстановлено 8 февраля, передает НСН.

Речь идет о возобновлении движение поездов из Минска в Москву и обратно, а также по маршрутам Москва–Калининград, Калининград–Санкт-Петербург с остановкой поездов в столице Белоруссии.

Кроме того, с 8 февраля с трех до пяти в неделю будет увеличено количество регулярных рейсов из Москвы в Минск. Также самолеты начнут летать в столицу Белоруссии из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга. Такие рейсы будут совершаться раз в неделю.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021