Иммунолог назвала основные причины неприятного запаха изо рта

Заведующая отделением аллергологии и иммунологии ЦКБ РАН, аллерголог-иммунолог, ассистент кафедры иммунологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Евгения Паршина назвала в четверг, 4 февраля, основные причины неприятного запаха изо рта.

«Неприятный запах изо рта по-научному называется «галитоз». Он бывает физиологическим и патологическим. В первом случае обычно говорят про «аромат», появляющийся с утра и исчезающий после утренних гигиенических процедур. Во втором случае у появления такого симптома есть определенные медицинские причины», — цитирует эксперта сайт aif.ru.

По ее словам, основными причинами появления галитоза называют плохую гигиену полости рта, кариес, налет на языке. Также проблема может появиться при хроническом тонзиллите или курении.

Неприятный запах часто вызывают заболевания желудочно-кишечного тракта или наличие в организме палочки хеликобактер пилори, отметила иммунолог.

Неприятные ароматы изо рта могут ощущаться у людей, страдающих заболеваниями полости носа, а также отеком слизистых и воспалением аденоидов у детей.

«Также причиной появления необычных запахов изо рта могут быть и некоторые хронические патологии», — рассказала иммунолог.

Так, при сахарном диабете человек может чувствовать сам от себя фруктовый или яблочный аромат. Схожее проявление отмечается и при соблюдении, например, кето-диеты. В условиях голодания клетки начинают активно использовать жиры и белки, включая и запасенные впрок телом, при их распаде же начинает проявляться ацетон.

Почечная недостаточность — еще одно хроническое заболевание, способное приводить к появлению необычного запаха.

При печеночной недостаточности во рту может появиться запах гнилого мяса или яиц. Это связано с тем, что из пищеварительного тракта выходит воздух, содержащий в себе сероводород.

Также на неполадки в организме указывает и запах йода изо рта. Обычно при появлении такого сигнала врачи отправляют человека провериться на наличие проблем со щитовидной железой.

На развитие анемии указывает металлический привкус изо рта.

Паршина подчеркнула, что любые проявления какого-то постороннего аромата следует обязательно определить, сдав анализы и пройдя консультацию у специалиста.

Ранее в этот же день кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал, что симптомы у переболевших коронавирусом могут сохраняться еще несколько недель — это остаточное явление, а не повторное заболевание, сообщает телеканал «Звезда».