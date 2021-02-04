Эксперт объяснил возникновение иммунитета к COVID-19 до контакта с коронавирусом

Некоторые люди могут не заболевать COVID-19, поскольку уже перенесли другой коронавирус, недавно перенесли вирусную инфекцию или имеют местный иммунитет. Об этом заявил «РИА Новости» кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в четверг, 4 февраля.

Он отметил, что антитела являются маркером, который показывает, что организм встречался с возбудителем болезни. При этом часть людей невосприимчива к некоторым заболеваниям, например к ВИЧ.

По словам Вознесенского, невосприимчивых к коронавирусу людей гораздо больше. В то же время однозначных выводов, по какой причине они невосприимчивы, пока нет, это еще находится «на этапе научной дискуссии».

Инфекционист назвал одной из версий невосприимчивости перенесенный эпизод заболевания, вызванного другими коронавирусами, то есть наличие перекрестного иммунитета, пишет «Газета.ру».

Еще одно предположение связано с тем, что перед встречей с этой инфекцией человек уже перенес какой-то вирус, после чего у него поднялся уровень интерферонов. При их большом количестве снижается восприимчивость к вирусным инфекциям.

Третья версия говорит о возможном существовании местных элементов иммунитетов, иммунных комплексов, которые препятствуют проникновению инфекции на уровне слизистой дыхательных путей.

Какой из механизмов работает на деле — является предметом научной дискуссии, заключил эксперт.

Ранее, 2 февраля, российские ученые объяснили, что в основе бессимптомных форм коронавируса, как и многих инфекционных заболеваний, лежит механизм естественной иммунизации.

В конце января врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что около половины жителей Москвы уже не восприимчивы в COVID-19. По его словам, в части регионов около 60% населения не восприимчивы к этому заболеванию.

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