ЦБ понизил курс евро на 5 февраля до 90,9 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на пятницу, снизился на 64,18 копейки — до 90,9206 рубля. Эта информация следует из данных, опубликованных на сайте Банка России в четверг, 4 февраля.

Курс доллара, установленный на 5 февраля, упал на 35,08 копейки — до 75,7293 рубля.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась на 48,17 копейки, составив 82,5654 рубля.

В конце января исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов заявил «Известиям», что рубль может укрепиться до 72–74 в паре с долларом и до 90 в паре с евро. По его словам, снижение заболеваемости коронавирусом и отмена карантинных ограничений в мире могут стимулировать спрос на рисковые активы.

В то же время эксперт назвал и другой вариант развития мировой экономики. Он отметил, что активная санкционная риторика, принятие конкретных ограничений, усиление глобальной рецессии и снижение стоимости нефти могут привести к тому, что рубль начнет торговаться у отметки 77–78 в паре с долларом и на уровне 93–94 в паре с евро.

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи 28 января преодолел отметку в 76 рублей впервые с 1 декабря. Евро в тот день превысил 92 рубля впервые с 5 января, достигнув к 11:30 92,4 рубля.