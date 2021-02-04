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Продажи новых автомобилей в России в январе уменьшились на 4%

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Аналитики Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) подвели итоги продаж на автомобильном рынке России в январе 2021 года.

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Согласно опубликованным 4 февраля данным, за первый месяц 2021 года продажи новых автомобилей в России сократились на 4,2% по сравнению с январем прошлого года: россияне купили 95 213 машин.

«После трех месяцев существенного роста с декабря 2020 года рынок постепенно сокращается. Мы по-прежнему ожидаем, что в феврале и марте продажи будут расти и по результатам первого квартала выйдут на уровень прошлого года. Некоторые бренды показывают существенный рост. Следует отметить, что впервые бренды из Китая находятся в верхней части рейтинга», — отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

Ранее эксперты сообщили, что цены на новые автомобили в России с января 2021 года могут вырасти на 2–3%. В то же время эксперты не ждут резкого падения продаж из-за потенциального подорожания.

26 ноября сообщалось, что в 2021 году средневзвешенная цена нового автомобиля в России может вырасти на 10%.

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