Резкие перепады температур и дождь прогнозируют в Курганской области

Синоптики спрогнозировали аномально теплую погоду в Курганской области. В регионе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Согласно прогнозам, с 5 по 7 февраля температура воздуха будет выше нормы на 11–16 градусов. В Курганской области потеплеет до +2...+4 градусов. Об этом сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на синоптика-любителя Илью Винштейна.

6 февраля в ночные часы выпадут осадки в виде дождя и снега. После 7 февраля ожидается резкое понижение температуры до –9...–11 градусов. На дорогах образуется гололедица.

С 8 по 12 февраля температура может оказаться ниже нормы на 7–9 градусов. В ночные часы будет холодать до –25...–30 градусов.

Ранее синоптики сообщили о морозах в Москве. На следующей неделе температура упадет до –30 градусов. Погода будет меняться под влиянием скандинавского циклона.