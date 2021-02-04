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Синоптик предупредила об аномальных холодах в европейской части России

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Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила об аномальном похолодании в европейской части России.

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По словам специалиста, заметное похолодание начнется с пятницы, 5 февраля. Так, ночью в столичном регионе ожидается температура до –14 градусов, днем столбики термометров будут колебаться в пределах –9… –11 градусов.

Новая неделя также начнется с морозной погоды. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 8 февраля, ночью в столице похолодает до –25 градусов, а во вторник — до –26. Днем в понедельник и вторник будет 13–18 градусов ниже нуля, без осадков.

Паршина отметила, что для начала февраля такой холод является погодной аномалией.

При этом регионы южнее Москвы еще и засыплет снегом или зальет дождями, предупредила Паршина. Так, в пятницу сильные снегопады ожидаются в Курской области и на севере Поволжья, дожди со снегом ждут жителей Краснодарского края, Крыма и Волгоградской области, а в Архангельской области ожидается сильный снег, пишет «Российская газета» в четверг, 4 января.

Накануне главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в предстоящие выходные москвичей ждет морозная погода без осадков из-за холодного арктического антициклона.

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