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Москвичам пообещали первые за 10 лет сильные морозы
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Москвичам пообещали первые за 10 лет сильные морозы

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Москвичей на следующей неделе ждут морозы до –30 градусов, которых в городе не было около 10 лет. Об этом заявил «РИА Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 4 февраля.

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По его словам, в понедельник и вторник, 8 и 9 февраля, придет скандинавский циклон, северная тяга ветров сохранится, и включится радиационное выхолаживание. Поэтому в понедельник днем в столице ожидается –15...–20 градусов, ночью –21...–26 градусов, в Подмосковье — до –29.

Тишковец отметил, что во вторник температура достигнет «глубочайшего дна», морозы окрепнут до –20...–30 ночью. Днем будет –16...–21 градус.

«Это супераномальный холод, с температурным фоном на 15–20 [градусов] ниже климатической нормы февраля. Таких морозов у нас не было в Москве почти 10 лет», — заключил метеоролог.

Ранее в четверг заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила об аномальном похолодании в европейской части России. При этом регионы, которые находятся южнее Москвы, ожидают сильные осадки.

Паршина рассказала, что заметное похолодание начнется с пятницы, 5 февраля. Ночью в столичном регионе ожидается до –14 градусов, днем будет –9… –11 градусов.

Новая неделя также начнется с морозов. Ночью 8 февраля в Москве похолодает до –25 градусов, во вторник — до –26. Днем 8 и 9 февраля будет –13...–18 градусов, но без осадков.

Накануне главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в предстоящие выходные жителей столицы ждет морозная погода без осадков из-за холодного арктического антициклона.

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