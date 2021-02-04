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В Рязани 12-летняя девочка выжила после падения с 16-го этажа
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В Рязани 12-летняя девочка выжила после падения с 16-го этажа

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Прокуратура Рязанской области начала проверку по факту падения 12-летней девочки из окна 16-го этажа жилого дома. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщила пресс-служба регионального ведомства.

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Инцидент произошел в жилом доме, расположенном на Московском шоссе, вечером 3 февраля. Девочка выпала из окна 16-го этажа и выжила, но получила множественные травмы.

Как рассказали ТАСС в региональном Минздраве, пострадавшую девочку госпитализировали. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое, ей сделали операцию, пишет НСН.

Как отмечает телеканал «360», врачи диагностировали у пострадавшей девочки перелом ребер, черепно-мозговую травму, тупую травму живота и травматический шок. Она находится в областной детской клинической больнице имени Н. В. Дмитриевой.

Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о защите прав и законных интересов несовершеннолетних. Надзорный орган оценит, насколько родители и другие законные представители ребенка выполняли обязанности по ее воспитанию, а также работу школьных учителей и инспекторов ПДН, пишет сайт kp.ru.

Региональный СК тоже начал проверку по факту случившегося. Следователи осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

12 января сообщалось, что в Санкт-Петербурге начата проверка по факту падения шестиклассника из окна одной из городских школ. В пресс-службе скорой помощи рассказали, что ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

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