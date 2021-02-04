Минцифры предложило вывести геолокацию абонентов из-под тайны связи

Местоположение мобильного телефона могут вывести из-под действия закона о тайне связи. Соответствующий проект поправок в закон «О связи» подготовило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, рассказал в среду, 3 февраля, замглавы ведомства Олег Иванов.

Он отметил, что проект был подготовлен в рамках поручения президента страны Владимира Путина, которое российский лидер сделал по итогам встречи с общественниками. Речь идет об обеспечении доработки законодательства для оперативного поиска пропавших людей, а также в рамках федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды», входящего в национальную программу «Цифровая экономика», пишет «РИА Новости».

По словам Иванова, содержащиеся в проекте поправки помогут в поиске десятков тысяч людей, которые исчезают ежегодно. В то же время нормы российского законодательства о персональных данных не будут нарушены. Дело в том, что на сегодняшний день координаты абонентских устройств являются тайной, но они не относятся к персональным данным, однако операторы обязаны обеспечивать их тайность. При этом в случае поиска людей они не всегда могут оперативно предавать их в соответствующие органы.

Замглавы Минцифры также уточнил, что законопроект уже направлен профильным федеральным органам на рассмотрение, а после этого будет выставлен на общественное обсуждение, пишет «Газета.ру».

В конце января доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин рассказал, как определить местоположение смартфона возможно даже при выключенной геолокации.

Эксперт напомнил, что мобильные устройства на базе операционных систем iOS и Android имеют функцию «Найти телефон», которая позволяет в случае утери аппарата установить его геолокацию через зарегистрированный Google или iCloud-аккаунт, но при отключенном геопозиционировании такой способ использовать не удастся. В тоже время при использовании в смартфоне SIM-карты происходит автоматическое подключение к близлежащей вышке. Таким образом, используя данные об уровне сотового сигнала между смартфоном и вышкой сотового оператора можно определить ориентировочное положение абонента.

В декабре прошлого года руководитель отдела сетевых технологий группы ИБ-компаний Angara Роман Сычев рассказал, как избежать биллинга телефона со стороны злоумышленников.