Умер бывший главный санитарный врач Москвы Филатов

Заместитель директора по научной работе НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, член-корреспондент РАН, бывший главный санитарный врач Москвы Николай Филатов умер в столице в возрасте 66 лет. Об этом заявили РБК в институте 4 февраля, не уточнив причину смерти.

Филатов родился в 1954 году в Тульской области. В 1977 году окончил Первый Московский медицинский университет им. Сеченова, после чего работал эпидемиологом на заводе в Комсомольске-на-Амуре.

С января 1993 года Филатов занимал должность руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве, главного государственного санитарного врача по столице.

Его отстранили от должности 15 мая 2012 года. На сайте Роспотребнадзора отмечалось, что это сделано «в соответствии с законодательством о государственной гражданской службе Российской Федерации и законодательством о противодействии коррупции».

Филатов является автором более 60 опубликованных научно-практических работ. Под его руководством велись разработка и реализация концепции реформирования и совершенствования деятельности Госсанэпидслужбы Москвы, создание единой информационно-аналитической системы «Среда-здоровье».

Награжден правительственными наградами, в том числе орденом Дружбы в 1997 году.

Лауреат Премии правительства Российской Федерации в области науки и техники за 1997 год за работу «ЭКОСТАН — система экологической оценки техногенного загрязнения окружающей среды и здоровья населения».