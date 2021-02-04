Украинского блогера обвинили в живодерстве из-за сделанной коту татуировки

Пользователи Сети обвинили украинского блогера Елену Иваницкую в жестоком обращении с животным, после того как та выложила в Instagram фото своего кота породы сфинкс с настоящей татуировкой на груди, пишет 3 февраля The Sun.

На своей странице фитнес-блогер продемонстрировала, как ее коту Яше, находящемуся под наркозом, наносят на грудную клетку татуировку с изображением египетского бога Анубиса.

Ее подписчики и пользователи из разных стран мира выразили свое возмущение, в комментариях обвинив девушку в живодерстве.

В ответ Иваницкая подчеркнула, что перед процедурой она провела консультацию с ветеринаром и он присутствовал при нанесении тату. По словам блогера, животное совершенно не пострадало.

Кроме того, девушка настаивает на том, что ее питомец живет лучше, чем большая часть гневных комментаторов: ест устрицы и имеет свою страницу в Instagram.

«У этого кота жизнь лучше, чем у тебя. Может быть, это ад для тебя, но он чувствует себя просто прекрасно», — ответила Иваницкая возмущенному пользователю.

В сентябре 2019 года владелец другого татуированного сфинкса, российский боксер Рустам Шафиев, сообщил о пропаже своего питомца Беса. Кот был известен своими уголовными татуировками: на его груди красовались восьмиконечные звезды и веер из карт, а спину украшало женское лицо.