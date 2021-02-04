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Единый реестр ФНС и Минэка завысил объемы господдержки бизнеса

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В Единый реестр получателей господдержки среди малого и среднего бизнеса попали компании, которые за ней либо не обращались, либо она была оказана им в гораздо меньшем объеме, чем отражено в данных ФНС и Минэка. Внимание на это обратили сами предприниматели.

«В ходе короткого эксперимента удалось выяснить, что информация в реестре содержится, мягко сказать, не корректная»; «Получил 23 часа информационной поддержки в регионах, в которых не проживаю даже» — такие комментарии бизнесмены оставили в тематической группе в Facebook.

«Известия» пообщались с некоторыми из них. Так, учредитель компании по переработке меда и транспортным услугам в Приморском крае Алексей Карасев рассказал, что его фирме приписали 1056 часов консультационной поддержки. Причем весь этот объем якобы был получен всего за 22 дня — то есть по 48 часов государственной помощи в сутки. Более того, по данным реестра, этим компания не ограничилась: затем с ней провели еще 176 часов консультаций в течение двух дней.

— Консультативную помощь мы не заказывали и не получали. Я задавал вопрос об этом руководителю центра поддержки бизнеса, и он сказал, что у них не отработана система учета, — поделился Алексей Карасев.

В ФНС «Известиям» заявили, что ошибки в реестре могут быть исправлены организацией, которая передала сведения об оказанных поддержках. Для этого в нем предусмотрен режим обратной связи. Впрочем, число подобных обращений в настоящее время составляет менее 0,001% от общего количества сведений о господдержке, добавили там.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Склонность к завышению: бизнесу приписали неполученную господдержку

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