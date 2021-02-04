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В Сирии открыли памятник летчику Роману Филипову
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В Сирии открыли памятник летчику Роману Филипову

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На авиабазе Хмеймим в Сирии открыли памятник российскому летчику Роману Филипову, который погиб в бою с террористами в провинции Идлиб.

Бюст летчика создал скульптор Михаил Сердюков. При создании памятника военнослужащие советовались с родственниками погибшего. Он был установлен рядом с бюстом другому герою — вертолетчику Ряфагатю Хабибулину, который погиб при освобождении Пальмиры от боевиков в 2016 году.

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«Сегодня мы отдаем дань памяти всем, кто сражался на сирийской земле с международным терроризмом, всем, кто не вернулся на родину и погиб, тем самым выполнив свой долг до конца. Среди них наш летчик, герой, майор Филипов Роман Николаевич», — заявил в ходе церемонии открытия памятника командующий группировкой войск ВС РФ в Сирии, генерал-лейтенант Александр Чайко.

Замкомандующего группировкой войск ВС РФ в Сирии по военно-политической работе Игорь Курочкин отметил, что у военных есть идея создать аллею героев, чтобы почтить память всех погибших.

3 февраля 2018 года в воздушном пространстве Сирии террористы совершили обстрел из зенитно-ракетного комплекса и поразили штурмовик Су-25СМ, которым управлял Филипов. Пилот катапультировался и приземлился в 1 км от населенного пункта Савамъа сирийской провинции Идлиб.

Самолет ВС РФ разрушился в воздухе и упал в центральную часть того же населенного пункта. После приземления Филипов вступил в бой с террористами. Находясь в окружении боевиков, летчик подорвал себя гранатой. Члены террористической организации, убедившись в гибели российского военнослужащего, похитили его пистолет, защитный шлем и кислородную маску.

Указом президента РФ Владимира Путина майору Филипову посмертно было присвоено звание Героя России. Тело погибшего в Сирии пилота было возвращено российской военной разведкой во взаимодействии с турецкими коллегами. Летчика с военными почестями похоронили в Воронеже.

В декабре 2020 года Басманный суд Москвы заочно арестовал трех членов террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) по делу о гибели летчика.

В феврале 2019 года в поселке Черниговка Приморского края был установлен мемориальный бюст майору Филипову.

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