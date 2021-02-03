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В пригороде Парижа мужчина на угнанном фургоне сбил пешеходов

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Мужчина на угнанном фургоне муниципальной службы сбил двух человек в деловом районе Дефанс в пригороде Парижа. Об этом 3 февраля сообщил телеканал BFM TV.

Один из пешеходов погиб на месте, второй был госпитализирован. После инцидента водитель попытался скрыться пешком, однако был задержан в тот момент, когда собирался спрыгнуть на железнодорожные пути.

Версия теракта не рассматривается.

По данным газеты Le Parisien, задержанный 46-летний мужчина не имеет определенного места жительства и был знаком местным жителям, а также сотрудникам офисных помещений. Перед инцидентом у него произошел конфликт с мужчиной и женщиной, после чего он залез в фургон и наехал на них.

1 февраля в Сегежском районе Карелии грузовой поезд наехал на мужчину, который лежал на путях. Пешеход погиб.

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