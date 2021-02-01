Грузовой поезд насмерть сбил мужчину на железнодорожных путях в Карелии

В Сегежском районе Карелии грузовой поезд наехал на мужчину, который лежал на путях. Пешеход погиб, сообщает транспортная полиция по Северо-Западному федеральному округу.

Информация о произошедшем поступила в ведомство в понедельник, 1 февраля. На место выехали сотрудники МВД, пишет ИА «Карелinform».

Как выяснилось, машинист грузового состава заметил человека, лежащего на путях между рельсами, и начал подавать звуковые сигналы, но мужчина не отреагировал. Применение экстренного торможения избежать наезда не помогло.

В результате происшествия потерпевший погиб на месте. Им оказался 37-летний житель поселка Идель.

По факту гибели человека организована проверка. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

21 января на железнодорожной станции Старая Деревня в Санкт-Петербурге на мужчину наехала электричка. От полученных травм он скончался на месте.