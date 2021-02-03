Госпредприятие Молдавии прекратит движение поездов из-за убытков

Государственное предприятие «Железная дорога Молдовы» (ЖДМ) с 12 февраля полностью прекращает движение местных и пригородных поездов. Об этом было заявлено в среду, 3 февраля, на заседании парламентской комиссии.

«Пассажирские перевозки внутри страны оборачиваются ЖДМ ежемесячным ущербом в 9–12 млн леев в месяц (около $600–800 тыс.). Предприятие несет убытки. Нас никто не финансирует. Эти поезда устарели и представляют опасность для пассажиров. Наступает летнее время, они начинают загораться и подвергают рискам людей», — передает слова представителя ЖДМ «Интерфакс-Украина».

Согласно информации, представленной парламентской комиссией по экономике, бюджету и финансам, в настоящее время в Молдове ходят лишь три пригородных поезда — Кишинев–Унгены, Кишинев–Бендеры и Бельцы–Окница. Более 70% перевозимых на этих поездах пассажиров — это сотрудники самой компании.

Представители ЖДМ напомнили, что с марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса было приостановлено движение международных пассажирских поездов, включая прибыльные маршруты Кишинев–Москва, Кишинев–Санкт-Петербург, Кишинев–Одесса и ряд других, причем сотрудникам железной дороги продолжали выплачивать зарплаты.

На данный момент уже более полугода зарплаты не выплачиваются, долги по выплатам составляют около $3 млн.

По словам председателя парламентской комиссии по контролю за финансами Игоря Мунтяну, в 2018–2019 годах ЖДМ продала более 66 тыс. т черных металлов без согласования и решения Совета директоров, также без одобрения совета были разобраны колеса и другие изделия из черных металлов на сумму 168 млн леев (около $10 млн). Задолженность, таким образом, достигла 500 млн леев (около $30 млн).

«В связи с наличием долгов по зарплате счета ЖДМ заблокированы. Задолженность по зарплате за несколько месяцев создает довольно проблемную ситуацию для антикризисного управления этим предприятием», — сказал Мунтяну.

Он подчеркнул, что кто-то в управлении должен нести ответственность за такие «упущения и ошибки», в противном случае граждане никогда не будут защищены.

Ранее 3 февраля сообщалось, что Россия и Белоруссия возобновляют курсирование поездов Москва–Минск с 8 февраля. Железнодорожное пассажирское сообщение между странами было прекращено в начале апреля из-за ситуации с коронавирусом. Решение было принято по представлению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.