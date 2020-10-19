Пассажироотток: железные дороги отбросило на 10 лет назад

Железнодорожная отрасль сможет восстановиться после пандемии коронавируса не ранее 2022 года. В следующем году перевозки пассажиров и грузов будут ниже, чем в 2019-м, — до начала ограничений, связанных с эпидемией. Об этом говорится в обзоре Национального рейтингового агентства (НРА), с которым ознакомились «Известия». В 2021 году поездами воспользуются около 1,17 млрд человек, то есть на 2% меньше, чем в 2019 году. В этом году прогнозируется падение пассажиропотока до 900–940 млн человек, что сопоставимо с показателями десятилетней давности. В РЖД говорят, что все будет зависеть от эпидемиологической ситуации, а называть точные сроки выхода на «доковидный» уровень сейчас преждевременно.

Рекордное падение

Причиной сокращения объема пассажирских перевозок на железной дороге стало существенное снижение трафика в высокий сезон. По итогам 2020-го показатель может приблизиться к показателю 2010 года, когда было перевезено 947 млн пассажиров, говорится в аналитическом обзоре НРА.

«Пассажирские перевозки сокращаются с марта 2020 года, что связано со снижением мобильности населения и борьбой с распространением COVID-19. В период весенних ограничений был отменен ряд рейсов на внутренних маршрутах, из-за закрытия границ прекращены почти все международные рейсы», — говорится в обзоре.

В апреле и мае падение пассажиропотока составляло почти 70%, с лета темпы сокращения замедляются. В сентябре спад составил 16% год к году, в том числе в пригородном сообщении — 14%, в дальнем — 32%, отмечают в НРА.

Кроме ограничительных мер (режим самоизоляции) на рынок оказали влияние спад деловой активности и снижение мобильности населения. Свою роль также сыграли опасения граждан по поводу безопасности путешествий. В НРА считают, что при улучшении эпидемиологической ситуации влияние этих факторов будет исчерпано. Но трафик 2021 года все равно будет на 2% отставать от показателей 2019-го и составит около 1,17 млрд пассажиров, полагают аналитики.

Основой для прогноза стали показатели российского ВВП, объяснили в НРА. В 2020 году внутренний продукт упадет примерно на 4%, а в следующем году вырастет только на 2% к текущему году. Прогноз не учитывает вероятность повторных масштабных ограничительных мер из-за второй волны пандемии.

В РЖД сказали «Известиям», что рассчитывают по итогам года перевезти около 851 млн человек, или около 70% от прошлогодних показателей.

— Холдинг готов перевезти и больше. Но, конечно, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Говорить о точных сроках выхода на «доковидный» уровень сейчас преждевременно, — добавили в компании.

Давление на железнодорожные пассажирские перевозки также оказывает и усиление ценовой конкуренции с авиатранспортом, отмечают эксперты НРА. Такая борьба наблюдалась и до пандемии, но в 2020 году она усилилась, утверждает младший партнер Bain Сергей Глушкин.

— В условиях закрытых международных линий авиация вынуждена была искать другие источники дохода и переключала провозные емкости на самые пассажироемкие внутренние линии и, чтобы обеспечить загрузку, снижала цены, — говорит аналитик.

Сохранение тенденции во многом будет зависеть от скорости восстановления спроса на международных линиях, а это связано и с ограничением авиасообщения, и с доходами клиентов, считает Сергей Глушкин.

Весенний провал

Объем перевозок грузов по железной дороге также уступает прошлогодним показателям. Погрузка по итогам 2020 года снизится до 1,24 млрд т. Это на 3% ниже, чем в 2019-м, считают в НРА. Восстановительный рост в следующем году может составить около 2,6%, но его будет недостаточно, чтобы достигнуть уровня прошлого года.

В целом темпы роста будут коррелировать со скоростью восстановления российского ВВП. Прогноз восстановительного роста в 2021 году связан, в частности, с отсутствием шоковых колебаний цен на основные виды грузов — уголь, нефть, металлы, объяснили в НРА. Потери от последствий распространения COVID-19 уже составили около 26 млн т за период с января по сентябрь.

За три квартала 2020 года погрузка на сети РЖД упала на 3,6% — до 922 млн т. В весенние месяцы снижение объема грузоперевозок превышало 5%, с июня спад начал замедляться благодаря восстановлению деловой активности, а в сентябре падение составило всего 0,7%, практически достигнув прошлогоднего уровня.

В НРА отмечают, что сокращение погрузки вызвано снижением объемов перевозок основных типов грузов — каменного угля, нефти и нефтепродуктов, черных металлов. Это связано с падением производства, внутреннего спроса и с нарушением логистических цепочек из-за закрытия границ. В совокупности на эти товары приходится половина объемов железнодорожных грузовых перевозок.

За январь—сентябрь 2020 года перевозки угля сократились на 7% год к году, нефти и нефтепродуктов — на 10%, черных металлов — на 11%. При этом отрицательная динамика фиксировалась еще в «доковидное» время. По итогам 2019 года объемы перевозки этих грузов снизились на 1%, 2% и 6% соответственно под воздействием замедления динамики ВВП России и из-за слабого роста мировой экономики.

В РЖД сохраняют уверенность, что в ближайшее время начнется активная фаза восстановительного роста. По итогам года в компании ожидают снижения погрузки не более чем на 3,5%.

— Уже третий месяц подряд отставание по погрузке к уровню прошлого года постепенно сокращается. Драйвером здесь послужил отложенный спрос, сформировавшийся в период действия карантинных ограничений, — добавили в компании.

Снижение эффективности

Спад перевозок привел к двукратному сокращению арендной ставки на полувагоны и снижению эффективности функционирования сети РЖД. Время оборота грузового вагона в первом полугодии 2020 года выросло на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это произошло на фоне увеличения количества простаивающих вагонов на путях в полтора раза.

При этом финансовое состояние грузовых операторов железнодорожных перевозок остается стабильным, несмотря на ухудшение их финансовых результатов, отмечают в НРА.

Правда, по итогам года у финансово прозрачных операторов показатель EBITDA может снизиться почти на четверть, а рентабельность по EBITDA — в среднем на 6 п.п. Долговая нагрузка в среднем может вырасти почти наполовину, с 0,9 общего долга к показателю EBITDA на конец 2019-го до 1,3, прогнозируют в НРА.

Правительство окажет отрасли поддержку, необходимую как для продолжения инвестпроектов, направленных на развитие инфраструктуры, так и для приобретения подвижного состава в ранее запланированных объемах, сообщили «Известиям» в Минтрансе. Для этого РЖД по решению кабмина разместит облигации без срока погашения общей номинальной стоимостью всех выпусков до 370 млрд рублей. Кроме того, ставка налога на имущество в отношении объектов железнодорожной инфраструктуры на 2021 год снижена до 1,6%. Также в рамках господдержки отрасли пригородным пассажирским компаниям будет выделено 3,24 млрд рублей субсидий на уплату лизинговых платежей за подвижной состав. Кроме того, правительство направит АО ТК «Гранд Сервис Экспресс» 982,7 млн рублей для сохранения перевозок в направлении и на территории Крыма.

Директор ПГК по логистике Михаил Петров считает, что восстановление погрузки может наблюдаться в отдельных сегментах по типам подвижного состава и видам грузов.

— В 2021 году возможно увеличение перевозок в полувагонах относительно 2019 года за счет текущей позитивной динамики щебня в пределах 1%. Перевозки угля в базовом сценарии вырастут на 4–5% выше уровня 2020 года, но выше уровня прошлого года вряд ли поднимутся. Если зима в европейской части России будет холодной, результат может быть выше ожидаемого, — сказал он.

По мнению представителя ПГК, при условии активного восстановления мировых экономик и экспорта хорошую динамику может показать сегмент руды. Будут расти перевозки зерна и продукции, доставляемой в контейнерах. За счет реализации нацпроектов и льготной ипотеки в 2021 году прогнозируется рост погрузки цемента относительно 2020 года. Но в целом объем перевозок все равно будет на 3–4% ниже уровня 2019 года.

В Западной Европе на расстояниях до 400 км почти безраздельно доминирует наземный транспорт, отметил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. На плече от 400 до 700 км находится буферная зона, где авиация конкурирует с наземным транспортом, а на дистанции выше 700 км выигрывает уже авиатранспорт, считает он.

— В Центральной части России всего два направления, где железная дорога по времени в пути конкурирует с авиатранспортом: Москва — Санкт-Петербург и Москва — Нижний Новгород. По остальным востребованным направлениям авиатранспорт экономит время в пути. Но даже на дистанциях свыше 1000 км значительную роль играет ценовая конкуренция, — объясняет свою позицию эксперт.

В следующем году ценовая конкуренция с железной дорогой начнет ослабевать, уверен он.

— Авиакомпании перестанут демпинговать после того, как несколько игроков рынка обанкротится, а международное авиасообщение возобновится. Предположительно, существенная коррекция цен произойдет к апрелю 2021 года, — полагает Олег Пантелеев.

В «Новотрансе» (основная номенклатура грузов — каменный уголь, лесоматериалы, металлопродукция) не комментируют тему. В «Трансконтейнере» и Globaltrans не ответили на запросы «Известий».