США поддержали закрытие украинских телеканалов

США поддержали Украину в санкциях против телеканалов. Американское посольство опубликовало сообщение в Twitter. В тексте отмечается некое «пагубное влияние России», передает телеканал «Известия». Зеленский одобрил ограничения против трех каналов на пять лет. Под санкции властей попали «112 Украина», NewsOne и ZIK. Каналам запретили транслировать программы, заблокировали активы, а также аннулировали или приостановили лицензии.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.