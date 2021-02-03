Ученые предупредили о почти стопроцентном риске заражения COVID-19 при долгом полете

В Гринвичском университете (Великобритания) провели исследование, чтобы выяснить вероятность заражения COVID-19 на борту самолета. В случае самого неблагоприятного развития ситуации в течение 12-часового полета могут подхватить вирус 99,6% пассажиров экономкласса и 50% летящих в бизнес-классе, — считают ученые.

В разработанной ими математической модели учитываются разница между устройством салонов бизнес- и экономкласса, мощность системы вентиляции самолета, степень вентиляции легких пассажиров, количество коронавируса, выделяемое одним инфицированным в единицу времени и многое другое.

Для пассажиров двухчасового рейса, летящих экономклассом, максимальная вероятность заражения достигает 60,2%. Это означает, что если в салоне находятся 75 пассажиров, то заразятся минимум 45 из них. Для сравнения: максимальная вероятность заражения для пассажиров бизнес-класса составит 10,9%, то есть из 50 пассажиров заразятся не более пяти-шести человек.

После шести часов полета вероятность заразиться существенно возрастает.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Вирус-классом: риск заразиться COVID-19 возрастает при долгом полете