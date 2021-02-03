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На Украине начали проверку боеготовности войск в Донбассе

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить готовность органов военного управления и воинских частей к выполнению действий в зоне силовой операции в Донбассе. Об этом в среду, 3 февраля, рассказали в офисе главы государства.

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«К участию в инспекционной проверке привлечены представители офиса президента Украины, аппарата Совета национальной безопасности и обороны, министерства обороны и вооруженных сил», — говорится на официальном сайте администрации Зеленого.

Целью инспекции, как указано в публикации, является установление эффективности мер обеспечения военных, которые находятся в зоне силовой операции. Также в ходе проверки необходимо определить факторы, которые оказывают негативное влияние на готовность подразделений.

После инспекции Зеленский получит доклад, в котором будут содержаться предложения по наращиванию возможностей вооруженных сил страны.

21 января представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявлял, что еще год назад в Донбассе была надежда на выполнение обещаний, данных президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже на саммите «нормандской четверки», однако сейчас очевидно, что достигнутые договоренности Киевом не выполняются, а для мирного разрешения конфликта нужно подтверждение Украиной приверженности Минским и «нормандским» соглашениям.

Отношения Москвы и Киева ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году. Донбасс не признал новую власть, объявив о независимости. Кроме того, Крым после референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией, вернулся в состав страны.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей юго-востока Украины. Вопрос урегулирования вооруженного конфликта обсуждается при посредничестве России, Германии и Франции в рамках «нормандского формата», а также в формате встреч Минской группы ОБСЕ.

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