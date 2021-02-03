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Задержан подозреваемый в поджоге автомобиля Росгвардии 31 января

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Задержан подозреваемый в поджоге автомобиля Росгвардии 31 января, сообщили в Главном управлении МВД России по Москве 3 февраля.

«Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по городу Москве во взаимодействии с коллегами из УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве задержан 26-летний мужчина. Он подозревается в том, что 31 января во время проведения несогласованного публичного мероприятия в центральной части города поджег колесо служебного автомобиля Росгвардии», — говорится в сообщении.

Пожар был незамедлительно локализован, отметили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).

31 января автомобиль Росгвардии, стоявший в Вознесенском переулке, загорелся. Возгорание быстро ликвидировали, никто не пострадал.

31 января в Москве и ряде российских городов прошли несогласованные акции. Были задержаны нарушители и возбужден ряд уголовных дел. В МВД России ранее призывали граждан воздержаться от участия в несанкционированных акциях. В министерстве предупреждали об административной и уголовной ответственности за правонарушения.

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