Прямой эфир
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали спад заболеваемости COVID к лету
Мир
Пентагон обеспокоился из-за укрепления сотрудничества России и Китая
Общество
Губернатор Воронежской области привился от коронавируса
Авто
Hyundai выпустит новый компактный кроссовер
Происшествия
Ураган повредил два вертолета санитарной авиации на Чукотке
Политика
Пушков выступил в защиту Псаки после ее конфуза на брифинге
Мир
В Польше задержали обвиняемого в России в контрабанде оружия мужчину
Мир
В НАТО положительно отнеслись к продлению США и Россией ДСНВ
Мир
В США заявили о планах скорректировать стратегию обороны и ядерную доктрину
Сюжет:

Губернатор Воронежской области привился от коронавируса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сделал прививку от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 3 февраля, сообщается на сайте правительства региона.

Перед вакцинацией Гусев посетил кабинет врача для обязательной консультации.

Удачный запуск: «Спутник V» признан самой безопасной вакциной
Медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты завершающей фазы исследований российского препарата

По словам заместителя главного врача по медицинской части Воронежской областной клинической больницы № 2 Людмилы Кудаевой, перед любой вакцинацией от коронавируса необходимо измерить пациенту температуру и давление, определения степень насыщения крови кислородом, а также анкетирование, при котором уточняются факторы риска развития побочных явлений.

Затем принимается решение о проведении вакцинации и оформляется согласие пациента. Прививка проводится в два этапа, а укол делается в плечо. После получения вакцины пациент находится под наблюдением в течение 30 минут.

Губернатор в ходе процедуры отметил, что делать прививку от коронавируса не страшно, поскольку вакцина совершенно безвредна, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее в этот же день мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий рабочую группу Госсовета по противодействию распространению коронавируса, обсудил с властями субъектов России вакцинацию от COVID-19, передает RT.

С 18 января в России началась масштабная вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил глава государства. Кроме того, президент выразил мнение, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, что сейчас показывает практика. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от этого вируса.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021