Губернатор Воронежской области привился от коронавируса

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сделал прививку от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 3 февраля, сообщается на сайте правительства региона.

Перед вакцинацией Гусев посетил кабинет врача для обязательной консультации.

По словам заместителя главного врача по медицинской части Воронежской областной клинической больницы № 2 Людмилы Кудаевой, перед любой вакцинацией от коронавируса необходимо измерить пациенту температуру и давление, определения степень насыщения крови кислородом, а также анкетирование, при котором уточняются факторы риска развития побочных явлений.

Затем принимается решение о проведении вакцинации и оформляется согласие пациента. Прививка проводится в два этапа, а укол делается в плечо. После получения вакцины пациент находится под наблюдением в течение 30 минут.

Губернатор в ходе процедуры отметил, что делать прививку от коронавируса не страшно, поскольку вакцина совершенно безвредна, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее в этот же день мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий рабочую группу Госсовета по противодействию распространению коронавируса, обсудил с властями субъектов России вакцинацию от COVID-19, передает RT.

С 18 января в России началась масштабная вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил глава государства. Кроме того, президент выразил мнение, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, что сейчас показывает практика. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от этого вируса.

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