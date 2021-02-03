Ураган повредил два вертолета санитарной авиации на Чукотке

Ураган повредил два вертолета санитарной авиации в Чукотском автономном округе. Об этом в среду, 3 февраля, губернатор региона Роман Копин сообщил в Instagram.

«Ураганный ветер повредил два вертолета санавиации. Важно восстановить максимально быстро и продолжить выполнять задачи», — говорится в сообщении.

Глава региона отметил, что к настоящему времени вертолет «ЧукотАвиа» восстановлен. Восстановление вертолета Национальной службы санитарной авиации продолжается, передает RT.

Ранее в этот же день сообщалось, что сотрудники МЧС спасли семь человек, которые застряли в тундре на вездеходе в Анадырском районе Чукотки.

Об инциденте стало известно накануне. Сообщалось, что вездеход типа «Трэкол» застрял в 20 км от села Краснено из-за метели и сильного ветра, за ним выдвинулись два снегохода.

В Анадыре и Анадырском районе объявлено штормовое предупреждение из-за метели и ветра до 40 м/с еще 31 января. Отменены занятия в школе, приостановлено внутриокружное авиасообщение из столицы региона.