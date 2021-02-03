На Чукотке спасли застрявший в тундре вездеход с семью людьми

Сотрудники МЧС спасли семь человек, которые застряли в тундре на вездеходе в Анадырском районе Чукотки, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Об инциденте стало известно накануне. Сообщалось, что вездеход типа ТРЭКОЛ застрял в 20 км от села Краснено из-за метели и сильного ветра, за ними выдвинулись два снегохода.

«Пассажиры вездехода ночью были доставлены в Краснено на снегоходах, их осмотрел медик местного ФАП и сообщил, что жизни и здоровью пассажиров вездехода ничего не угрожает», — пишет ТАСС в среду, 3 февраля.

2 февраля сообщалось, что группа спасателей с водолазным снаряжением ищет двух пропавших пассажиров автомобиля, который провалился под лед на озере Байкал.