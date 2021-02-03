В правительстве отказались отменить штрафы за выезд на выделенные полосы ночью
Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала предложенный депутатами ЛДПР законопроект, предусматривающий отмену административных штрафов для водителей за движение по выделенным полосам для общественного транспорта в ночное время. Об этом 3 февраля сообщает ТАСС.
Так, депутаты предлагали разрешить бесплатный проезд по выделенным полосам с с 23:00 до 6:00. По мнению авторов законопроекта, это можно делать для объезда препятствия, например если по дороге движется уборочная техника. В документе говорится, что в ночное время выделенные полосы свободны, поэтому нововведение не окажет серьезного влияния на трафик.
В свою очередь в правительстве пояснили, что региональные власти могут сами решать, кому разрешать проезд по выделенным полосам. Поэтому именно к ним необходимо было обращаться авторам законопроекта в первую очередь.
Также в правительстве считают, что депутаты не привели данных о распространенности проблемы, а также не предоставили статистических данных об избыточности штрафов.
1 февраля сообщалось, что за 12 месяцев 2020 года московская ГИБДД зафиксировала 30,295 млн нарушений правил дорожного движения. При этом 28,5 млн постановлений были вынесены при помощи камер видеофиксации нарушений.
В ведомстве отметили, что в городе в прошлом году был проведен ряд масштабных профилактических мероприятий, в том числе в отношении пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов.