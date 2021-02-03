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В правительстве отказались отменить штрафы за выезд на выделенные полосы ночью
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В правительстве отказались отменить штрафы за выезд на выделенные полосы ночью

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Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала предложенный депутатами ЛДПР законопроект, предусматривающий отмену административных штрафов для водителей за движение по выделенным полосам для общественного транспорта в ночное время. Об этом 3 февраля сообщает ТАСС.

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Так, депутаты предлагали разрешить бесплатный проезд по выделенным полосам с с 23:00 до 6:00. По мнению авторов законопроекта, это можно делать для объезда препятствия, например если по дороге движется уборочная техника. В документе говорится, что в ночное время выделенные полосы свободны, поэтому нововведение не окажет серьезного влияния на трафик.

В свою очередь в правительстве пояснили, что региональные власти могут сами решать, кому разрешать проезд по выделенным полосам. Поэтому именно к ним необходимо было обращаться авторам законопроекта в первую очередь.

Также в правительстве считают, что депутаты не привели данных о распространенности проблемы, а также не предоставили статистических данных об избыточности штрафов.

1 февраля сообщалось, что за 12 месяцев 2020 года московская ГИБДД зафиксировала 30,295 млн нарушений правил дорожного движения. При этом 28,5 млн постановлений были вынесены при помощи камер видеофиксации нарушений.

В ведомстве отметили, что в городе в прошлом году был проведен ряд масштабных профилактических мероприятий, в том числе в отношении пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов.

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