Генпрокуратура направила в суд дело о вооруженном мятеже банды Басаева

Генеральная прокуратура направила в военный суд уголовное дело участников вооруженного мятежа, которые являлись членами банды Басаева, на территории Дагестана в 1999 году. Об этом в среду, 3 февраля, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Они обвиняются в участии в преступной банде, бандитизме и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

«Генеральной прокуратурой Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уроженцев Нефтекумского района Ставропольского края. Уголовное дело направлено в Южный военный окружной суд для рассмотрения по существу», — отметили в ведомстве.

В октябре 2020 года сообщалось о задержании двух членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, которые участвовали в нападении на Дагестан в 1999 году. В действиях задержанных усматриваются признаки преступления, соответствующего статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, в период с 1999 по 2020 год более 80 участников нападения на Ботлихский и Цумадинский районы Дагестана были осуждены и приговорены к срокам до 19 лет лишения свободы. Всего в розыске продолжают находиться 28 человек.