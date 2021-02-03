В ЦБ заявили о готовности российской экономики к новым возможным санкциям

Благодаря ряду факторов уязвимость российской экономики к возможным новым санкциям снижается. Об этом в среду, 3 февраля, заявила глава департамента финстабильности Центробанка РФ Елизавета Данилова.

Таким образом она оценила последствия вероятных новых санкций в отношении России с приходом нового президента США Джо Байдена.

«Сокращение объема внешнего долга российских компаний и уровня валютизации банковских балансов в последние годы, уменьшение доли нерезидентов на рынке ОФЗ в результате пандемии — все эти факторы отчасти снижают уязвимость российского рынка к возможным санкциям», — сказала она.

По словам представителя регулятора, в Банке России уже готовы к введению новых санкций.

«У нас есть наработанный механизм действий на случай санкций. Это различные меры на валютном рынке, в том числе свопы и (сделка) РЕПО. Это и временные регуляторные послабления, включая те, что использовались в прошлом году в связи с пандемией», — уточнила глава департамента ЦБ.

По словам Даниловой, все эти меры доказали свою эффективность. Она добавила, что уже в апреле российский долговой рынок восстановился быстрее, чем в большинстве других стран с формирующимися рынками.

Накануне представитель Госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга заявил, что США рассматривают возможность введения дополнительных санкций в отношении России.

В конце декабря 2020 года стало известно о том, что советники Джо Байдена, нынешнего президента США, обсуждают возможность введения санкций против России в связи с кибератакой в отношении американских правительственных учреждений, причастность к которой в Вашингтоне приписывают Москве.