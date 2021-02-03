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Toyota представила в России спортивные версии двух моделей

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Японская компания Toyota начала продажи в России новых версий седана Corolla и кроссовера CH-R с приставкой GR Sport. Такие автомобили отличаются от остальных вариантов особым спортивным оформлением кузова и интерьера, разработанным специалистами гоночного подразделения Toyota Gazoo Racing. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 3 февраля в редакцию «Известий».

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Отмечается, что седан Corolla GR Sport получил двухцветную окраску кузова с черной контрастной крышей, 17-дюймовые колесные диски, спойлер на крышке багажника, решетку радиатора черного цвета. В салоне установлены спортивные сиденья.

Седан Corolla GR Sport оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 122 л.с. и вариатором. Стоимость модели составляет 1 761 000 рублей.

У кроссовера CH-R GR Sport пепельно-серый цвет кузова с контрастной черной крышей, а также декоративные накладки на бамперах и двухцветные диски. В салоне установлены спортивные сиденья.

Машина комплектуется двухлитровым двигателем мощностью 148 л.с. и вариатором. Цены начинаются от 2 147 000 руб.

26 января сообщалось, что в базе российского Федерального института промышленной собственности 22 января были опубликованы патент и изображения нового седана.

Речь идет о Toyota Vios, который продается на рынке Малайзии с 2013 года. В 2020-м машина прошла обновление.

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